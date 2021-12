Mamma, ho perso l’aereo: Devin Ratray fratello di Macaulay Culkin nel film, arrestato per violenza domestica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Devin Ratray, l’attore americano conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo di Buzz, fratello del protagonista Kevin (Macaulay Culkin) in Mamma, ho perso l’aereo nel 1990, è stato arrestato per violenza domestica. L’attore, oggi 44enne è stato accusato dalla fidanzata di percosse e tentato strangolamento. I fatti contestati risalgono al 20 dicembre. Ratray e la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 dicembre 2021), l’attore americano conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo di Buzz,del protagonista Kevin () in, honel 1990, è statoper. L’attore, oggi 44enne è stato accusato dalla fidanzata di percosse e tentato strangolamento. I fatti contestati risalgono al 20 dicembre.e la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

