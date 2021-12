“Mamma ho perso l’aereo”, arrestato l’attore: accusato di violenza domestica (Di venerdì 24 dicembre 2021) arrestato l’attore di “Mamma ho perso l’aereo”, è accusato di violenza domestica: in questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli Proprio in questi giorni, in prossimità delle festività natalizie, sarà mandato in tv lo storico film campione d’incassi. Nelle ultime ore, però, uno degli attori della pellicola è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 24 dicembre 2021)di “ho”, èdi: in questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli Proprio in questi giorni, in prossimità delle festività natalizie, sarà mandato in tv lo storico film campione d’incassi. Nelle ultime ore, però, uno degli attori della pellicola è statocon l’accusa di. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Corriere : Arrestato Devin Ratray, Buzz di «Mamma ho perso l’aereo»: ha tentato di strangolare la ... - zazoomblog : “Mamma ho perso l’aereo” arrestato l’attore: accusato di violenza domestica - #“Mamma #perso #l’aereo” #arrestato - _comedincanto : Ma al posto di sta mosceria clamorosa, visto anche il freddo polare, perché non gli fanno vedere un film di Natale!… - NicholasD_Altea : RT @wireditalia: Ecco 6 curiosità che forse non conoscete su Mamma ho perso l'aereo. - parideapologist : natale 2021 e per la prima volta in 21 anni sto vedendo mamma ho perso l'aereo prossimo step sarà una poltrona per due -