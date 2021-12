Mai così tanti i contagi in Italia: sono 44.595. Omicron diffusa al 28%, in Lombardia al 40% (Di giovedì 23 dicembre 2021) Continua a salire il numero dei nuovi casi che sono 44.595 in 24 ore. Si tratta del record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. I morti sono 168. Con 901.450 tamponi il tasso di positività sale al 4,9% (+0,3%). Numeri che impressionano ma occorre tener presente che Omicron è più contagiosa ma anche meno grave delle varianti precedenti. “Se in Italia anche un terzo dei nuovi casi fosse dovuto a Omicron – afferma Matteo Bassetti – non abbiamo visto un aumento significativo della gravità della malattia”. Omicron sarebbe già diffusa al 28%, secondo i dati dell’Iss. Ma secondo Bassetti ed è stato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Continua a salire il numero dei nuovi casi che44.595 in 24 ore. Si tratta del record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. I morti168. Con 901.450 tamponi il tasso di positività sale al 4,9% (+0,3%). Numeri che impressionano ma occorre tener presente cheè piùosa ma anche meno grave delle varianti precedenti. “Se inanche un terzo dei nuovi casi fosse dovuto a– afferma Matteo Bassetti – non abbiamo visto un aumento significativo della gravità della malattia”.sarebbe giàal 28%, secondo i dati dell’Iss. Ma secondo Bassetti ed è stato ...

