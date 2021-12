Lutto nel mondo politico abruzzese, è morto Falconio, fu governatore della Regione dal '95 al 2000 (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Aquila - È morto all'età di 83 anni Antonio Falconio, ex presidente del centrosinistra della Regione Abruzzo, dal 1995 al 2000, ed ex deputato dellla Democrazia Cristiana, dal 1979 al 1983. Nato a Navelli (L'Aquila), laureato in Scienze politiche, è stato per lunghi anni giornalista professionista alla Rai ed è stato direttore responsabile del settimanale 'La Discussione'. Falconio aveva iniziato la sua carriera politica con la Democrazia Cristiana ricoprendo la carica di capogruppo alla Provincia dell'Aquila, al Comune dell'Aquila e nel Consiglio regionale dell'Abruzzo. Successivamente è stato vicesindaco al comune del capoluogo abruzzese ed è stato eletto deputato con l'incarico di Responsabile della Comunicazione e per i problemi dell'editoria. ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Aquila - Èall'età di 83 anni Antonio, ex presidente del centrosinistraAbruzzo, dal 1995 al, ed ex deputato dellla Democrazia Cristiana, dal 1979 al 1983. Nato a Navelli (L'Aquila), laureato in Scienze politiche, è stato per lunghi anni giornalista professionista alla Rai ed è stato direttore responsabile del settimanale 'La Discussione'.aveva iniziato la sua carriera politica con la Democrazia Cristiana ricoprendo la carica di capogruppo alla Provincia dell'Aquila, al Comune dell'Aquila e nel Consiglio regionale dell'Abruzzo. Successivamente è stato vicesindaco al comune del capoluogoed è stato eletto deputato con l'incarico di ResponsabileComunicazione e per i problemi dell'editoria. ...

