L'unico personaggio della Casa di carta che gli autori si sono pentiti di avere ucciso (Di giovedì 23 dicembre 2021) Hai già superato la scimmia dell’astinenza da serie tv? Il 3 dicembre, La Casa di carta è giunta al capolinea. Abbiamo appeso al chiodo la tuta rossa e detto addio alla nuova versione della maschera di V per Vendetta, però è rimasta una sensazione di incompletezza: un personaggio ha detto addio prima del tempo e ora il rimpianto è amaro. Negli ultimi quattro anni, ci siamo affezionati a molti personaggi a cui, dopo un po', abbiamo dovuto rinunciare per sempre. Tra questi ce n’è uno solo che i suoi creatori rimpiangono di aver perso. In un'intervista per la CNN Brasile a cui hanno partecipato diversi attori della serie, Álex Pina, il creatore della Casa di carta, ha confessato di essersi pentito di avere ucciso Mosca, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Hai già superato la scimmia dell’astinenza da serie tv? Il 3 dicembre, Ladiè giunta al capolinea. Abbiamo appeso al chiodo la tuta rossa e detto addio alla nuova versionemaschera di V per Vendetta, però è rimasta una sensazione di incompletezza: unha detto addio prima del tempo e ora il rimpianto è amaro. Negli ultimi quattro anni, ci siamo affezionati a molti personaggi a cui, dopo un po', abbiamo dovuto rinunciare per sempre. Tra questi ce n’è uno solo che i suoi creatori rimpiangono di aver perso. In un'intervista per la CNN Brasile a cui hanno partecipato diversi attoriserie, Álex Pina, il creatoredi, ha confessato di essersi pentito diMosca, ...

