Luca Pettenò | il campione veneto di culturismo stroncato dal Covid in soli 10 giorni

Luca Pettenò se n'è andato: laconica e sconvolgente la notizia che ha risvegliato i cittadini di Pianiga ieri mattina: chi, fra le persone più vicine, non lo aveva già saputo la sera stessa di martedì, ne è venuto a conoscenza molto presto il giorno dopo. Cinquantacinque anni, bodybuilder e agente della sicurezza, Luca non era sposato e viveva da qualche tempo a Caltana di Santa Maria di Sala, ma era nato, cresciuto e aveva sempre vissuto a Pianiga, nella casa dei suoi genitori in via Roma, a pochi passi dal centro del capoluogo.





La tragica notizia è cominciata a circolare la sera di martedì, di bocca in bocca e fra le chat dei coetanei e i conoscenti dell’uomo e della famiglia, tutti molto conosciuti in paese: una famiglia numerosa, la mamma Luigina, (il papà era invece mancato da tempo), le sorelle Cinzia e Loretta, i fratelli Marco e Massimo, uno choc per tutti.





Solo una decina di giorni fa aveva vinto gli ennesimi titoli nei campionati over 50 di body building, in cui gareggiava da agonista, vincendo premi in diverse categorie, anche a livello nazionale. Poco dopo quest’ultima competizione si era contagiato, e nel giro di pochi giorni se ne è andato, lasciando tutti esterrefatti. Anche nella palestra da lui frequentata, la Linea Club di Vigonza, lo sgomento è palpabile: “Te ne sei andato in punta di piedi, senza fare rumore, lasciando un vuoto incolmabile. La tua casa non sarà più la stessa, noi non saremo più gli stessi. Ciao Luca, ovunque tu sia R.I.P. grande uomo”, scrive così su Facebook Michela, fitness trainer della palestra, a cui si uniscono le voci di tanti amici e amiche di allenamento.

