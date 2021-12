Love is in the air, trama 23 dicembre: Serkan stupisce Eda (Di giovedì 23 dicembre 2021) Serkan Bolat sembrerà riuscire nell'intento di sconvolgere e sorprendere piacevolmente Eda, come racconta la trama di Love is in the air di oggi, giovedì 23 dicembre. L'architetto, dopo aver rivisto per caso la sua ex fidanzata, ha capito di non averla mai dimenticata e di voler tornare con lei, nonostante la Yildiz gli abbia più volte chiesto di andarsene e non tornare più. Serkan ha cominciato, così, a corteggiare Eda finché lei non ha ceduto all'attrazione nei suoi confronti e ha ricambiato un bacio appassionato del ragazzo. Tuttavia, la paesaggista ha precisato a Serkan di non avere alcuna intenzione di tornare insieme a lui e lo ha accusato di vivere solo in funzione del suo lavoro. A questo punto, Bolat, affinché Eda si convinca che lui sia cambiato e che è pronto ad anteporre ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 dicembre 2021)Bolat sembrerà riuscire nell'intento di sconvolgere e sorprendere piacevolmente Eda, come racconta ladiis in the air di oggi, giovedì 23. L'architetto, dopo aver rivisto per caso la sua ex fidanzata, ha capito di non averla mai dimenticata e di voler tornare con lei, nonostante la Yildiz gli abbia più volte chiesto di andarsene e non tornare più.ha cominciato, così, a corteggiare Eda finché lei non ha ceduto all'attrazione nei suoi confronti e ha ricambiato un bacio appassionato del ragazzo. Tuttavia, la paesaggista ha precisato adi non avere alcuna intenzione di tornare insieme a lui e lo ha accusato di vivere solo in funzione del suo lavoro. A questo punto, Bolat, affinché Eda si convinca che lui sia cambiato e che è pronto ad anteporre ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - bevllisario : @reylovevo Sii, come coppia poi sono scritti proprio bene????Ahh ho capito, io invece anche questo in inglese e the S… - share_the_love_ : @_harryxsmile_ buongiornoo - delena53673893 : #LoveIsInTheAir Oggi finalmente avremo 10 minuti in più di love is in the air? Inizierà alle 16.48 - viviz_the_love : 3 menit lg asksjaksjsk -