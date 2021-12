Love is in the air, anticipazioni oggi 23 dicembre: Eda non crede a Serkan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni giovedì 23 dicembre dicembre, quarto appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.45. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul arrivata alla seconda stagione? Serkan ha deciso di non lavorare e di prendersi un giorno di vacanza per convincere Eda che è cambiato. Ma la Yildiz non gli crede. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Beautiful, Una Vita, il film “Un Natale da Corgi” e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.45. Che cosa accadrà oggi giovedì 23 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le anticipazioni di questa puntata della seconda stagione raccontano che ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 dicembre 2021)is in the Air,giovedì 23, quarto appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.45. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul arrivata alla seconda stagione?ha deciso di non lavorare e di prendersi un giorno di vacanza per convincere Eda che è cambiato. Ma la Yildiz non gliis in the Air va in onda su Canale 5 dopo Beautiful, Una Vita, il film “Un Natale da Corgi” e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.45. Che cosa accadràgiovedì 23ai due protagonisti della romantica soap? Ledi questa puntata della seconda stagione raccontano che ...

