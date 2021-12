Love Is In The Air, Anticipazioni: Eda e Serkan si Sposano! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: dopo il riavvicinamento tra Eda e Serkan e l’intenzione di Bolat di fare da padre a Kiraz, per la coppia arriva anche il matrimonio. Serkan organizza delle nozze speciali… A Love Is In The Air, i problemi tra Eda e Serkan sembrano non avere fine. I due si sono ritrovati per caso dopo cinque anni, ma Bolat non è al corrente del fatto che la piccola Kiraz è anche sua figlia. Con il passare delle puntate, per fortuna tutte queste situazioni complesse vanno risolvendosi e la coppia può vivere serenamente. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Serkan fa da padre a Kiraz! Nelle prossime puntate in onda in Italia, Serkan viene ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 23 dicembre 2021)Is In The Air, puntate turche: dopo il riavvicinamento tra Eda ee l’intenzione di Bolat di fare da padre a Kiraz, per la coppia arriva anche il matrimonio.organizza delle nozze speciali… AIs In The Air, i problemi tra Eda esembrano non avere fine. I due si sono ritrovati per caso dopo cinque anni, ma Bolat non è al corrente del fatto che la piccola Kiraz è anche sua figlia. Con il passare delle puntate, per fortuna tutte queste situazioni complesse vanno risolvendosi e la coppia può vivere serenamente. Ecco che cosa sta per succedere.Is In The Air, puntate turche:fa da padre a Kiraz! Nelle prossime puntate in onda in Italia,viene ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - funeraldog73 : RT @priscillamiss21: If you'll ever have the honor to worship my beautiful feet, you should give your best.I love it.???? Adoro di essere viz… - icarusfallws : @share_the_love_ mi fa piacere, io anche <3 - Moneyslaveit1 : RT @priscillamiss21: If you'll ever have the honor to worship my beautiful feet, you should give your best.I love it.???? Adoro di essere viz… - albertocaldana : RT @ParoleCristiane: Là dove non c'è amore, mettete amore e raccoglierete amore. Giovanni della Croce Mr. Brainwash · Love Is the Answer… -