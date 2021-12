Love is in the air, anticipazioni 24 dicembre: tutti sanno di Kiraz (Di giovedì 23 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata venerdì 24 dicembre. La scoperta sulla nascita di Kiraz viene fuori: come nasconderlo? La piccola KirazAydan è convinta che Kiraz sia sua nipote, la figlia di Eda e Serkan. Era vicinissima ad averne la conferma, ma Melo è arrivata giusto in tempo per portare via la bambina. La signora Bolat e Seyfi avevano convinto la piccola a rispondere a qualche domanda in cambio di bellissimi vestiti da ballo. Non c’è stato verso di sapere da lei chi sia sua madre. Bisogna trovare un altro modo. Una volta in hotel a Sile, Aydan chiede a sua nipote Pina (la cugina di Serkan impegnata in uno stage alla Art Life) di frugare nella borsa di Eda e di fotografare il documento di identità di Kiraz. Pina viene colta sul ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 dicembre 2021)is in the air prossima puntata venerdì 24. La scoperta sulla nascita diviene fuori: come nasconderlo? La piccolaAydan è convinta chesia sua nipote, la figlia di Eda e Serkan. Era vicinissima ad averne la conferma, ma Melo è arrivata giusto in tempo per portare via la bambina. La signora Bolat e Seyfi avevano convinto la piccola a rispondere a qualche domanda in cambio di bellissimi vestiti da ballo. Non c’è stato verso di sapere da lei chi sia sua madre. Bisogna trovare un altro modo. Una volta in hotel a Sile, Aydan chiede a sua nipote Pina (la cugina di Serkan impegnata in uno stage alla Art Life) di frugare nella borsa di Eda e di fotografare il documento di identità di. Pina viene colta sul ...

