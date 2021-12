Lopalco: "Omicron si espande, rischioso non vaccinarsi" (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Con l’espandersi della variante Omicron c’è la certezza che aumenta paurosamente la possibilità di infettarsi”. È la sintesi del messaggio che lancia su Facebook il professore Pierluigi Lopalco, per invitare gli indecisi a vaccinarsi contro il Covid.“Si definisce ‘fence sitter’. Chi siede sulla staccionata ed aspetta per decidere da che parte andare. Essere eternamente indeciso - scrive Lopalco - ed aspettare a prendere una decisione, per vedere cosa fanno gli altri, è un tipico atteggiamento di molti che ancora non sono vaccinati. Con la scusa che il vaccino è nuovo, che non si sa quanto protegga dalle varianti, ondata dopo ondata queste persone corrono rischi sempre più alti”. “Dico all’indeciso: c’è una certezza che si avvicina con l’espandersi della variante ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Con l’rsi della variantec’è la certezza che aumenta paurosamente la possibilità di infettarsi”. È la sintesi del messaggio che lancia su Facebook il professore Pierluigi, per invitare gli indecisi acontro il Covid.“Si definisce ‘fence sitter’. Chi siede sulla staccionata ed aspetta per decidere da che parte andare. Essere eternamente indeciso - scrive- ed aspettare a prendere una decisione, per vedere cosa fanno gli altri, è un tipico atteggiamento di molti che ancora non sono vaccinati. Con la scusa che il vaccino è nuovo, che non si sa quanto protegga dalle varianti, ondata dopo ondata queste persone corrono rischi sempre più alti”. “Dico all’indeciso: c’è una certezza che si avvicina con l’rsi della variante ...

