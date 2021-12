L’Oms attacca | “Paesi con terze dosi e Paesi senza vaccini | così la pandemia non finisce”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ginevra – “È probabile che i programmi con lebooster generalizzate prolunghino lainvece di porre fine” alla diffusione del covid. Con queste parole il il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolinea come le campagne incentrate sulla terza dose di vaccino covid rischino di produrre risultati opposti a quelli sperati. Moltisomministrano la terza dose. Qualcuno, come Israele, pensa già alla quarta dose. Dove però inon arrivano, il virus circola e può mutare, fino a produrre nuove varianti come Omicron “È importante ricordare che la stragrande maggioranza dei ricoveri e dei decessi riguarda persone non vaccinate, non persone prive della dose booster. E dobbiamo essere molto chiari sul fatto che i ...