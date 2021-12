Lombardia verso la zona gialla da lunedì 27 dicembre: oggi i numeri decisivi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Da settimane il numero di nuovi casi giornalieri di Covid-19, spinti dalla diffusione della variante Omicron, è in crescita. Così come a crescere sono i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria e nelle terapie intensive. Ieri, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, è stata superata quota 35 mila casi in un giorno, di cui 10.569 nuove diagnosi nella sola Lombardia, a fronte di 182.427 tamponi processati, con un tasso di positività al 5,79 per cento. Le persone positive in isolamento domiciliare nella regione sono invece 80.314. L’incidenza dei casi si attesta invece a 436 casi ogni 100.000 abitanti, di gran lunga al di sopra del limite di 50. Nella regione guidata da Attilio Fontana, come spiegato dal governatore, «un anno fa eravamo in zona rossa e gli ospedali erano sotto una pressione indicibile, mentre oggi sta ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Da settimane il numero di nuovi casi giornalieri di Covid-19, spinti dalla diffusione della variante Omicron, è in crescita. Così come a crescere sono i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria e nelle terapie intensive. Ieri, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, è stata superata quota 35 mila casi in un giorno, di cui 10.569 nuove diagnosi nella sola, a fronte di 182.427 tamponi processati, con un tasso di positività al 5,79 per cento. Le persone positive in isolamento domiciliare nella regione sono invece 80.314. L’incidenza dei casi si attesta invece a 436 casi ogni 100.000 abitanti, di gran lunga al di sopra del limite di 50. Nella regione guidata da Attilio Fontana, come spiegato dal governatore, «un anno fa eravamo inrossa e gli ospedali erano sotto una pressione indicibile, mentresta ...

