Lombardia, quasi 13 mila nuovi casi. Fontana: dati settimanali confermano zona bianca (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, con 205.847 tamponi per un tasso di positività in crescita del 6.2% (ieri 5,7%). Il governatore: «I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, la zona bianca».

