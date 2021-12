Lombardia, quasi 13 mila contagi in un giorno. Fontana: ma restiamo zona bianca (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall’inizio della pandemia, con 205.847 tamponi per un tasso di positività in crescita del 6.2% (ieri 5,7%). Il governatore: «I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, la zona bianca». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono 12.955 i nuovi positivi in, record assoluto in regione dall’inizio della pandemia, con 205.847 tamponi per un tasso di positività in crescita del 6.2% (ieri 5,7%). Il governatore: «I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, la».

