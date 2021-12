Lo spirito della DC non è mai morto. Perché la democrazia non muore mai (Di giovedì 23 dicembre 2021) di Biagio Maimone Milano, 23 dicembre 2021 – “Ho assistito pochi giorni fa alla presentazione del libro di Gianfranco Rotondi, dal titolo “La variante DC” . Tra i relatori vi era Alessandro Sallusti, Direttore di Libero Quotidiano, le cui parole sono state quelle che ho maggiormente apprezzato, soprattutto quando ha affermato che Cossiga sosteneva che due cose non muoiono mai e sono la bellezza e lo spirito della democrazia Cristiana. Ritengo vero che lo spirito della democrazia Cristiana non sia mai morto e che non morirà mai” ha dichiarato Biagio Maimone, ideatore della corrente di pensiero nuovademocrazia.it, il quale ha aggiunto: “Non a caso il partito politico democrazia Cristiana, per molti anni, ha governato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) di Biagio Maimone Milano, 23 dicembre 2021 – “Ho assistito pochi giorni fa alla presentazione del libro di Gianfranco Rotondi, dal titolo “La variante DC” . Tra i relatori vi era Alessandro Sallusti, Direttore di Libero Quotidiano, le cui parole sono state quelle che ho maggiormente apprezzato, soprattutto quando ha affermato che Cossiga sosteneva che due cose non muoiono mai e sono la bellezza e loCristiana. Ritengo vero che loCristiana non sia maie che non morirà mai” ha dichiarato Biagio Maimone, ideatorecorrente di pensiero nuova.it, il quale ha aggiunto: “Non a caso il partito politicoCristiana, per molti anni, ha governato ...

