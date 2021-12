Lo smartwatch Huawei Watch GT 2022 celebra l’anno della Tigre

Advertising

GamingPark_it : Questo smartwatch di Huawei costa solo 59 euro e ha più di 10 giorni di durata della batteria - GamingPark_it : Uno dei migliori smartwatch di Huawei scende a soli 99 euro su Amazon - angrese : ???? - TShopItalia1 : ?? HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39 pollici AMOLED HD, con Adattatore Ap52, 2 Settimane di Utilizz… - offertegiorno : BOMBA 59,99€ invece di 99,00€ (-39%) ____ HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64… -

Ultime Notizie dalla rete : smartwatch Huawei

Wired Italia

... sconto 17% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Amazfit Bip S Lite... Raggio di Connessione Bluetooth e Guida Vocale per iPhone, iPad, Samsung,e Altri In offerta ...... USB, HDMI, Argento 599.99 ? Compra ora Due portatili a prezzi imbattibili! A partire da... - 35%per Bambini con 16 Giochi, Telefono OrologioBambini con Lettore Musicale, ...Diamo ora il benvenuto a Huawei Watch D, smartwatch premium dall'ottima qualità costruttiva e dotato dell'esclusiva funzionalità ECG.Un bellissimo smartwatch gioiello, con cinturino in acciaio e secondo cinturino sportivo in omaggio: su Amazon è in super sconto a 53€ circa appena.