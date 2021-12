"Lo ho fatto per i bimbi. Se vedono i camion di Bergamo...". Prima canta e poi si copre di ridicolo: che imbarazzo per Crisanti | Video (Di giovedì 23 dicembre 2021) Andrea Crisanti è intervenuto in collegamento a L'aria che tira, dove Myrta Merlino non ha potuto esimersi dal fare la domanda sui “virologi canterini”. Il microbiologo dell'università di Padova si è esibito in “sì sì vax” insieme a Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Crisanti è stato rapito e torturato per cantare quella canzoncina - ha scherzato la Merlino - non è farina del suo sacco mettersi a fare quella cosa lì”. Superato l'imbarazzo iniziale, rimane però la bontà dell'iniziativa, evidenziata anche dalla conduttrice di La7: “Devo dire che ieri sera mi è successa una cosa particolare. Una bambina che conosco canticchiava quella canzone, è diventata una hit. Crisanti, tra poco lei mi finisce su TikTok”. Il microbiologo ha risposto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Andreaè intervenuto in collegamento a L'aria che tira, dove Myrta Merlino non ha potuto esimersi dal fare la domanda sui “virologi canterini”. Il microbiologo dell'università di Padova si è esibito in “sì sì vax” insieme a Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “è stato rapito e torturato perre quella canzoncina - ha scherzato la Merlino - non è farina del suo sacco mettersi a fare quella cosa lì”. Superato l'iniziale, rimane però la bontà dell'iniziativa, evidenziata anche dalla conduttrice di La7: “Devo dire che ieri sera mi è successa una cosa particolare. Una bambina che conosco canticchiava quella canzone, è diventata una hit., tra poco lei mi finisce su TikTok”. Il microbiologo ha risposto ...

