Livorno | donna di 42 anni finisce in rianimazione | viene salvata grazie a due tatuaggi sul braccio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Una storia che ha dell’incredibile: stava per morire. I medici l’hannoai suoi. Trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni ma nessuno è riuscito a risalire alla sua identità. E’ accaduto a. Unadi 42è stata trovata in strada in preda a fortissime crisi epilettiche. Immediato l’intervento dei soccorritori L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

_Carabinieri_ : Partendo da 2 nomi tatuati sul braccio e dopo serrate verifiche, i #Carabinieri di Livorno hanno identificato una d… - Sadachbia18 : RT @_Carabinieri_: Partendo da 2 nomi tatuati sul braccio e dopo serrate verifiche, i #Carabinieri di Livorno hanno identificato una donna… - FabioDantuono1 : RT @_Carabinieri_: Partendo da 2 nomi tatuati sul braccio e dopo serrate verifiche, i #Carabinieri di Livorno hanno identificato una donna… - robytarsy : RT @_Carabinieri_: Partendo da 2 nomi tatuati sul braccio e dopo serrate verifiche, i #Carabinieri di Livorno hanno identificato una donna… - Vittori70151861 : RT @_Carabinieri_: Partendo da 2 nomi tatuati sul braccio e dopo serrate verifiche, i #Carabinieri di Livorno hanno identificato una donna… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno donna

... 32.713 a Lucca (286 in più), 37.489 a Pisa (215 in più), 24.983 a(206 in più) - 29.281 ad ... Nelle ultime 24 ore in Toscana sono decedute per Covid 5 persone , 4 uomini e 1con un'età ...Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 4 uomini e unacon un'età media di 82,6 anni. ... 2.407 a Firenze, 659 a Prato, 698 a Pistoia, 549 a Massa Carrara, 712 a Lucca, 760 a Pisa, 435 a, 569 ...I Carabinieri della Compagnia di Livorno, in collaborazione con il 118, hanno salvato la vita a una donna, che, senza documenti e in grave stato confusionale, era stata trasportata in ospedale priva d ...Livorno, sul corpo della 42enne ci sono incisi i nomi dei figli: da lì la svolta. I carabinieri sono risaliti alla famiglia confrontando 364 identità sui social ...