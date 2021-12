Liverpool, piace Diaz per sostituire Manè (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Liverpool avrebbe messo gli occhi in casa Porto per sostituire Manè in vista della Coppa d’Africa: piace Diaz Il Liverpool, secondo quanto riporta Four Four Two, starebbe pensando ad un’alternativa a Sadio Manè in partenza per la Coppa d’Africa. I Reds avrebbero messo gli occhi in Portogallo e al Porto, piace Luis Diaz, affrontato come avversario in Champions League nella fase a gironi. Da capire quali saranno le richieste della squadra lusitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilavrebbe messo gli occhi in casa Porto perin vista della Coppa d’Africa:Il, secondo quanto riporta Four Four Two, starebbe pensando ad un’alternativa a Sadioin partenza per la Coppa d’Africa. I Reds avrebbero messo gli occhi in Portogallo e al Porto,Luis, affrontato come avversario in Champions League nella fase a gironi. Da capire quali saranno le richieste della squadra lusitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LIVERPOOL, JOE GOMEZ VUOLE GIOCARE: VIA A GENNAIO Joe Gomez vuole giocare di più per non perdersi la chance di Qatar 2022: può quindi lasciare il Liverpool a fine stagione, secondo il Daily ...

