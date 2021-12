LIVE – Police-Conegliano 0-2 (21-25, 19-25, 4-7): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA (Di giovedì 23 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Grupa Azoty Chemik Police-A. Carraro Imoco Conegliano, sfida valevole per la seconda giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di volley femminile. Le Pantere di coach Santarelli, dopo il secondo posto al Mondiale per Club, tornano in Europa per conquistare un’altra vittoria sul campo della formazione polacca. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 23 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Police – ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Latestuale di Grupa Azoty Chemik-A. Carraro Imoco, sfida valevole per la seconda giornata della Pool E di Cev2021/difemminile. Le Pantere di coach Santarelli, dopo il secondo posto al Mondiale per Club, tornano in Europa per conquistare un’altra vittoria sul campo della formazione polacca. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 23 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA– ...

Advertising

mellzastar1 : LIVE | Grupa Azoty Chemik POLICE vs. A. Carraro Imoco CONEGLIANO | CEV C... - _Sport_Calcio_ : Torna in campo anche l'Imoco Volley Conegliano ?? Segui la gara contro il Grupa Azoty Chemik Police LIVE su… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Torna in campo anche l'Imoco Volley Conegliano ?? Segui la gara contro il Grupa Azoty Chemik Police LIVE su @discoveryplu… - Eurosport_IT : Torna in campo anche l'Imoco Volley Conegliano ?? Segui la gara contro il Grupa Azoty Chemik Police LIVE su… - ntga5017 : LIVE | Grupa Azoty Chemik POLICE vs. A. Carraro Imoco CONEGLIANO | CEV C... -