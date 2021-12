L’Italia dice no alle pellicce vere e dispone la chiusura degli ultimi allevamenti di visoni (Di giovedì 23 dicembre 2021) La decisione presa dalla Commissione Bilancio del Senato è storica: a partire dal 2022 saranno chiusi gli ultimi allevamenti di visoni rimasti sul suolo italiano. Ecco come sta cambiando l’industria della moda e quali sono i provvedimenti del Governo per favorire questa transizione. allevamenti di visoni, la storica decisione del Governo: entro quando chiuderanno Sono cinque, collocati tra Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo, gli ultimi allevamenti di visoni in Italia. Al loro interno si trovano circa 7.000 animali. La loro attività era sospesa già da novembre 2020, una decisione presa in seguito alle prime segnalazioni di contagi da Coronavirus tra gli animali, ma dal prossimo anno chiuderanno per sempre. La decisione della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) La decisione presa dalla Commissione Bilancio del Senato è storica: a partire dal 2022 saranno chiusi glivamenti dirimasti sul suolo italiano. Ecco come sta cambiando l’industria della moda e quali sono i provvedimenti del Governo per favorire questa transizione.vamenti di, la storica decisione del Governo: entro quando chiuderanno Sono cinque, collocati tra Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo, glivamenti diin Italia. Al loro interno si trovano circa 7.000 animali. La loro attività era sospesa già da novembre 2020, una decisione presa in seguitoprime segnalazioni di contagi da Coronavirus tra gli animali, ma dal prossimo anno chiuderanno per sempre. La decisione della ...

