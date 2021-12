L' intervista - Costantino Hyundai | Forte richiesta per i nostri modelli a basse emissioni

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo alcune esperienze in aziende del mondo del noleggio, come LeasePlan, Gmac Lease e Athlon Car Lease, dal 2010 Gabrieleè approdato allaMotor Italia, della quale è oggi fleet manager. Crisi dei microchip: come la state affrontando, per il mondo dei clienti aziendali?Comeabbiamo fin da subito monitorato attentamente la situazione per prendere le misure necessarie e ottimizzare la produzione. Abbiamo rivisto i tradizionali processi logistici di gestione degli ordini, di allocazione dei telai e di gestione dello stock, con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza di tutto il processo e la sostenibilità del business anche nei confronti della rete e dei clienti aziendali. Grazie anche al nuovo sistema logistico, unito a una buona disponibilità di prodotto che riduce i tempi di attesa per i ...

Dopo alcune esperienze in aziende del mondo del noleggio, come LeasePlan, Gmac Lease e Athlon Car Lease, dal 2010 Gabriele è approdato alla Hyundai Motor Italia, della quale è oggi fleet manager. Crisi dei microchip: come la state affrontando, per il mondo dei clienti aziendali? Come Hyundai abbiamo fin da subito monitorato attentamente la situazione per prendere le misure necessarie e ottimizzare la produzione. Abbiamo rivisto i tradizionali processi logistici di gestione degli ordini, di allocazione dei telai e di gestione dello stock, con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza di tutto il processo e la sostenibilità del business anche nei confronti della rete e dei clienti aziendali.