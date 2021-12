L’incredibile caso di Sassuolo-Bologna: Fabbri espelle il medico per aver alzato le braccia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ha davvero delL’incredibile la motivazione dell’espulsione comminata dall’arbitro Michael Fabbri di Ravenna a Claudio Rigo, medico del Sassuolo, nel corso del ventottesimo minuto di gioco del match contro il Bologna, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nel comunicato del Giudice Sportivo la motivazione è ‘per aver contestato una decisione arbitrale alzando le braccia al cielo’. Anche i social si sono scatenati facendo ironia sulla motivazione del provvedimento. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ha davvero della motivazione dell’espulsione comminata dall’arbitro Michaeldi Ravenna a Claudio Rigo,del, nel corso del ventottesimo minuto di gioco del match contro il, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nel comunicato del Giudice Sportivo la motivazione è ‘percontestato una decisione arbitrale alzando leal cielo’. Anche i social si sono scatenati facendo ironia sulla motivazione del provvedimento. SportFace.

Advertising

sportface2016 : L'incredibile caso di #SassuoloBologna: #Fabbri espelle medico per aver alzato le braccia al cielo - LauraCarrese : RT @RadioRadioWeb: In un documento ufficiale sui vaccini #Pfizer si può notare una difformità tra due diverse versioni sulla presunta immun… - ladyrosmarino : RT @RadioRadioWeb: In un documento ufficiale sui vaccini #Pfizer si può notare una difformità tra due diverse versioni sulla presunta immun… - Giovann83034657 : RT @RadioRadioWeb: In un documento ufficiale sui vaccini #Pfizer si può notare una difformità tra due diverse versioni sulla presunta immun… - dok2172 : RT @RadioRadioWeb: In un documento ufficiale sui vaccini #Pfizer si può notare una difformità tra due diverse versioni sulla presunta immun… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile caso L'incredibile caso dei leoni spariti dal parco Qui News Firenze