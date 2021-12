L’inchiesta su Il Quotidiano Italiano – Bari e il ruolo dei social nella vicenda di “Zia Martina” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una brutta vicenda di cronaca che ha trovato, oggi, la sua svolta. L’arresto di Zia Martina, una donna di circa 45 anni accusata di corruzione di minorenni e pornografia minorile, ha riportato in cima alle cronache una notizia che una testata locale online, Il Quotidiano Italiano – Bari, ha avuto il merito di seguire sin dall’inizio, ovvero dall’estate del 2021. Il filone è quello di una donna che, attraverso i social network, dava appuntamenti a dei ragazzini o faceva partecipare a dirette social (o a chat di diverso tipo) sempre dei minorenni: i contenuti di queste dirette o di queste chat, talvolta, erano sessualmente espliciti. LEGGI ANCHE > Stop ai video sui social che incitano alla violenza L’arresto di Zia Martina e il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una bruttadi cronaca che ha trovato, oggi, la sua svolta. L’arresto di Zia, una donna di circa 45 anni accusata di corruzione di minorenni e pornografia minorile, ha riportato in cima alle cronache una notizia che una testata locale online, Il, ha avuto il merito di seguire sin dall’inizio, ovvero dall’estate del 2021. Il filone è quello di una donna che, attraverso inetwork, dava appuntamenti a dei ragazzini o faceva partecipare a dirette(o a chat di diverso tipo) sempre dei minorenni: i contenuti di queste dirette o di queste chat, talvolta, erano sessualmente espliciti. LEGGI ANCHE > Stop ai video suiche incitano alla violenza L’arresto di Ziae il ...

ParliamoDiNews : `Il vaccino è la nuova arma`. La geopolitica al tempo della pandemia è dominata dall`egoismo degli Stati: l`inchies… - roberto_carboni : RT @GioLario: #RaiLadri #NoCanone a sta manica di parassiti Solo in Italia! ? chiusa l'inchiesta sui capolavori rubati: prescritti tutti i… - quot_umbria : Esame alla Stranieri di Suarez, la procura Figc archivia l'inchiesta sulla Juventus - tranellio : RT @GioLario: #RaiLadri #NoCanone a sta manica di parassiti Solo in Italia! ? chiusa l'inchiesta sui capolavori rubati: prescritti tutti i… - pameladiverona : RT @GioLario: #RaiLadri #NoCanone a sta manica di parassiti Solo in Italia! ? chiusa l'inchiesta sui capolavori rubati: prescritti tutti i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inchiesta Quotidiano Hub Stellantis, disegni dei bambini sui divisori per la vaccinazione pediatrica L'Inchiesta Quotidiano OnLine