Lilibeth Diana | prima foto ufficiale della figlia di Harry e Meghan

Ultime Notizie dalla rete : Lilibeth Diana

Los Angeles, 23 dicembre 2021 - Ed è eccola, finalmente, la piccola. La secondogenita del principe Harry e della moglie Meghan Markle appare in un bel ritratto di famiglia dal fotografo Alexi Lubomirski. Uno scatto che mette a tacere tutte le ...Harry e Meghan hanno mostrato al mondo la prima immagine della figlia Lilibet, nata nel giugno scorso, in occasione della cartolina natalizia di Archewell . La bambina fino a oggi non era mai ...Dopo giorni di gossip sul perché non ci fossero suoi scatti, la piccola appare in un ritratto di famiglia con papà, mamma e il fratellino Archie ...Segni particolari: bellissima, felice e sorridente. Harry e Meghan hanno mostrato al mondo la prima immagine dela figlia Lilibeth Diana, nata nel maggio scorso. La bambina fino a oggi non era mai appa ...