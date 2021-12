Liliana scomparsa da Trieste: il fratello e il marito lanciano appelli a Chi l’ha visto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’altra donna scomparsa nel nulla, un’altra storia che non sembra portare verso un lieto fine. E’ la storia di Liliana, scomparsa da Trieste. La sua storia è stata raccontata ieri a Chi l’ha visto dal marito e dal fratello. Liliana Resinovich è irreperibile da martedì 14 dicembre. L’ultimo ad averla vista è stato suo marito. Intervistato dai giornalisti di Chi l’ha visto ha spiegato: “Si è alzata prima di me per preparare il bucato, poi mi ha fatto la colazione. Io mi sono alzato, mi sono preparato e sono uscito di casa. Erano circa le 8“. Questa è stata l’ultima volta che l’uomo vede Liliana. Racconta di una vita piena di cose da fare: la sera prima erano stati a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’altra donnanel nulla, un’altra storia che non sembra portare verso un lieto fine. E’ la storia dida. La sua storia è stata raccontata ieri a Chidale dalResinovich è irreperibile da martedì 14 dicembre. L’ultimo ad averla vista è stato suo. Intervistato dai giornalisti di Chiha spiegato: “Si è alzata prima di me per preparare il bucato, poi mi ha fatto la colazione. Io mi sono alzato, mi sono preparato e sono uscito di casa. Erano circa le 8“. Questa è stata l’ultima volta che l’uomo vede. Racconta di una vita piena di cose da fare: la sera prima erano stati a ...

