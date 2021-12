Ligue 1, giornata 19: Icardi salva il PSG, il Nizza è secondo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il PSG rischia di combinarla grossa sul campo del Lorient nella giornata 19 della Ligue 1, ma nel recupero Icardi salva i parigini dalla sconfitta. Salgono Lille e Nantes, il Nizza supera il Rennes e aggancia il Marsiglia al secondo posto. Rinviata per nebbia Clermont-Strasburgo. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Ligue 1, giornata 19: Lorient-PSG 1-1, Nizza-Lens 2-1 Il Paris Saint-Germain rischia grosso in casa del Lorient, e solo nel recupero evita la sconfitta fissando il risultato sull’1-1. Terzo pareggio nelle ultime quattro partite per i parigini, che mantengono dieci punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, mentre gli arancioneri sono ancora penultimi in classifica ma interrompono una serie negativa di sette ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il PSG rischia di combinarla grossa sul campo del Lorient nella19 della1, ma nel recuperoi parigini dalla sconfitta. Salgono Lille e Nantes, ilsupera il Rennes e aggancia il Marsiglia alposto. Rinviata per nebbia Clermont-Strasburgo. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.1,19: Lorient-PSG 1-1,-Lens 2-1 Il Paris Saint-Germain rischia grosso in casa del Lorient, e solo nel recupero evita la sconfitta fissando il risultato sull’1-1. Terzo pareggio nelle ultime quattro partite per i parigini, che mantengono dieci punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, mentre gli arancioneri sono ancora penultimi in classifica ma interrompono una serie negativa di sette ...

