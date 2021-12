L’ex marito di Delia Duran vuota il sacco: “Ecco come ha conosciuto Alex Belli e cosa faceva quando era sposata con me” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il man della factory e la sua consorte continuano ad essere i protagonisti numero uno del Grande Fratello Vip. Intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo, L’ex marito di Delia Duran ha svelato come ha incontrato Alex Belli e cosa faceva la venezuelana quando era ancora sposata con lui. L’ex marito di Delia Duran vuota... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il man della factory e la sua consorte continuano ad essere i protagonisti numero uno del Grande Fratello Vip. Intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo,diha svelatoha incontratola venezuelanaera ancoracon lui.di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

