Letterina di Natale al nonno d'Italia: noi il carbone lo vogliamo eccome (Di giovedì 23 dicembre 2021) Letterina completa per il nostro amato nonno d’Italia: gentile presidente Draghi, come la storia insegna, scienza e sapienza devono andare in coppia. Inutile ricordare l’attualità. E’ quindi giunto il momento di avocare a sé il ministero della Transizione green. Subito revocare tutte le spese nel bilancio per questa “chimera”. Per esempio, le case automobilistiche europee che una dopo l’altra dichiarano: “Dal 2025 (2030) dai nostri stabilimenti usciranno solo modelli elettrici”. Ma scherziamo? Per cosa? Per compiacere Greta e quei vagabondi già 5 stelle (confluiti nel gruppo Misto)? Quelli nemmeno sanno che per fare il presidente della Repubblica bisogna aver compiuto cinquant’anni. Non corriamo dietro alle loro balle. Poi vorranno le navi elettriche, gli aerei a pannelli solari, ecc. E’ la strada giusta per avere decine di milioni di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021)completa per il nostro amatod’: gentile presidente Draghi, come la storia insegna, scienza e sapienza devono andare in coppia. Inutile ricordare l’attualità. E’ quindi giunto il momento di avocare a sé il ministero della Transizione green. Subito revocare tutte le spese nel bilancio per questa “chimera”. Per esempio, le case automobilistiche europee che una dopo l’altra dichiarano: “Dal 2025 (2030) dai nostri stabilimenti usciranno solo modelli elettrici”. Ma scherziamo? Per cosa? Per compiacere Greta e quei vagabondi già 5 stelle (confluiti nel gruppo Misto)? Quelli nemmeno sanno che per fare il presidente della Repubblica bisogna aver compiuto cinquant’anni. Non corriamo dietro alle loro balle. Poi vorranno le navi elettriche, gli aerei a pannelli solari, ecc. E’ la strada giusta per avere decine di milioni di ...

Advertising

feiz2089 : @LADYLAMILF Secondo me io ho sempre sbagliato l’indirizzo della letterina per babbo natale.. ???? - thedongmother : @districtffelix Letteralmente io nella letterina: “Caro babbo natale… vorrei tanto hyunjin versione reale vero prop… - lafolliamia : Quindi letterina di natale per la stagione 3 - ridate i totò e Edoardo insieme - Filippo torna da Carmine grazie #marefuori2 #marefuori2 - GuardaCheVideo : Trova una letterina di Natale in un palloncino e decide di cercare la bimba che l'ha scritta per esaudire i suoi de… - SabiniaTV : POSTE ITALIANE: I BAMBINI DELLA PROVINCIA DI RIETI SCRIVONO LA LETTERINA A BABBO NATALE -