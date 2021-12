Leolandia: doppio regalo per i bambini vaccinati (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il parco a tema Leolandia lancia una campagna a livello nazionale dedicata a tutti i bambini over 12 che si sono vaccinati contro il Covid con un doppio regalo. La promozione nominata “SICURAmente DIVERTENTE” è partita come incentivo alla famiglie italiane a procedere con la somministrazione del vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Leolandia è uno dei parchi a tema più grandi presenti sul suolo italiano e da poco è scesa in campo con un’idea giocosa per i più piccini in modo da arginare la pandemia da Covid. La campagna lanciata da Leolandia è rivolta alle famiglie che sceglieranno di vaccinare i loro bambini di età compresa tra 5 e 11 anni contro il Covid. In pratica, ogni bambino in possesso del certificato vaccinale ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il parco a temalancia una campagna a livello nazionale dedicata a tutti iover 12 che si sonocontro il Covid con un. La promozione nominata “SICURAmente DIVERTENTE” è partita come incentivo alla famiglie italiane a procedere con la somministrazione del vaccino anti-Covid per idai 5 agli 11 anni.è uno dei parchi a tema più grandi presenti sul suolo italiano e da poco è scesa in campo con un’idea giocosa per i più piccini in modo da arginare la pandemia da Covid. La campagna lanciata daè rivolta alle famiglie che sceglieranno di vaccinare i lorodi età compresa tra 5 e 11 anni contro il Covid. In pratica, ogni bambino in possesso del certificato vaccinale ...

