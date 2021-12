Lei ha rinunciato alla carriera per farlo laureare: sì all’assegno di divorzio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è laureato in ingegneria grazie all’impegno della sua ex moglie, che lo ha mantenuto per tutto il tempo e ha rinunciato a più alti livelli di impiego nel proprio settore per badare ai figli. Per questo motivo, l’ex coniuge dovrà versare alla moglie un assegno mensile di divorzio di 250 euro. È quel che ha stabilito la Corte di Cassazione in merito alla richiesta della donna. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, la coppia è stata sposata per due anni: lei lavorava nel settore tessile come operaia, mentre lui era uno studente universitario. Dopo la nascita del secondo figlio hanno deciso di procedere alla separazione consensuale, avvenuta nel 1979, quindi più di quarant’anni fa. Da allora, la donna si sarebbe poi occupata dei figli senza chiedere supporto economico ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è laureato in ingegneria grazie all’impegno della sua ex moglie, che lo ha mantenuto per tutto il tempo e haa più alti livelli di impiego nel proprio settore per badare ai figli. Per questo motivo, l’ex coniuge dovrà versaremoglie un assegno mensile didi 250 euro. È quel che ha stabilito la Corte di Cassazione in meritorichiesta della donna. Secondo quanto riportato dGazzetta di Modena, la coppia è stata sposata per due anni: lei lavorava nel settore tessile come operaia, mentre lui era uno studente universitario. Dopo la nascita del secondo figlio hanno deciso di procedereseparazione consensuale, avvenuta nel 1979, quindi più di quarant’anni fa. Da allora, la donna si sarebbe poi occupata dei figli senza chiedere supporto economico ...

