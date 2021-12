Legge di bilancio | ecco il fondo permanente per il contrasto al cyberbullismo

Advertising

borghi_claudio : Se ricordate, al netto del commento sulla gestione inquietante della legge di bilancio, avevo già parlato di questo… - DSantanche : #Draghi ha indetto una #CONFERENZASTAMPA prima di veder approvata la legge di Bilancio da almeno una delle camere,… - fattoquotidiano : “Col governo Draghi più precarietà”: lite tra Montanari e Orlando a La7. E il ministro: “Ha studiato cosa c’è nella… - idoneistem2021 : RT @RohanAtt: - ferrovieri1 : RT @FitCisl: È ingiusticabile in queste ultime ore la cancellazione, negli atti da varare per la Legge di Bilancio, del provvedimento, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge bilancio

Orizzonte Scuola

Ultimi ritocchi per il nutrito pacchetto di aiuti per la casa nella manovra . Nell'ultima bozza disponibile delladiche l'Aula del Senato si appresta a votare con la fiducia, sono confermate le proroghe per il Superbonus, la nuova detrazione per l'eliminazione delle barriere archiettoniche mentre -..."Il Parlamento ha contribuito a migliorare il carattere espansivo della manovra, accogliendo le nostre indicazioni per rafforzare misure di sostegno alla ripresa e di rilancio dell'attività degli ...Il cluster portuale italiano denuncia che la Legge di Bilancio non tiene in considerazione le esigenze del settore La politica - si rammaricano Assoporti, Assiterminal, Assologistica Fise-Uniport, F ...BARI - “Parlare di Bilancio della Regione Puglia oggi è semplice: è un copia-incolla dei bilanci degli anni passati. Lo schema è identico e riprende le politiche impiantate dalla contrapposizione tra ...