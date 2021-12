Le decisioni del giudice sportivo: Mario Rui salta la Juventus (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono otto i calciatori squalificati dal giudice sportivo per un turno dopo la 19^ giornata del campionato di calcio di Serie A. Salteranno la prima partita del 2022 Francis Tessman e Mattia Caldara (Venezia), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Hakan Calhanoglu (Inter), Dalbert (Cagliari), Remo Freuler (Atalanta), Mario Rui (Napoli), Stefano Sturaro (Genoa). L’organo di giustizia sportiva ha inoltre inflitta una multa di 3 mila euro alla Lazio per “avere, i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato due petardi nel recinto di gioco”, durante la partita di Venezia. Nessuna decisione, infine, è stata presa dal giudice sportivo su Udinese-Salernitana, non disputata per la mancata presentazione della squadra campana in Friuli, bloccata dalla Asl a causa dei contagi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono otto i calciatori squalificati dalper un turno dopo la 19^ giornata del campionato di calcio di Serie A. Salteranno la prima partita del 2022 Francis Tessman e Mattia Caldara (Venezia), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Hakan Calhanoglu (Inter), Dalbert (Cagliari), Remo Freuler (Atalanta),Rui (Napoli), Stefano Sturaro (Genoa). L’organo di giustizia sportiva ha inoltre inflitta una multa di 3 mila euro alla Lazio per “avere, i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato due petardi nel recinto di gioco”, durante la partita di Venezia. Nessuna decisione, infine, è stata presa dalsu Udinese-Salernitana, non disputata per la mancata presentazione della squadra campana in Friuli, bloccata dalla Asl a causa dei contagi ...

