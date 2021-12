Le “connessioni competitive” plasmano la geopolitica del XXI secolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : connessioni competitive

Inside Over

La vera natura della geopolitica del XXI secolo risiede nelle cosiddette. Raramente i Paesi combattono ancora battaglie militari lungo i propri confini; benché ogni guerra possa sempre scoppiare da un momento all'altro, la geopolitica quotidiana ...... in particolare, piùsu nuovi mercati, in un'ottica di internazionalizzazione. In ... Investire diventa quindi crearee acquisire competenze. Assistere ai pitch delle start up ...In questo caso è determinante l'elemento dei collegamenti a valle, quell'indice di connettività su cui gli armatori costruiscono strategie e programmi di investimento e che decide della forza competit ...Con lo smart working, la TV in streaming e il gaming, la fibra ottica è diventata essenziale per garantire prestazioni veloci agli utenti ...