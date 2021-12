Le campane | un racconto ispirato ad una leggenda di Natale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Per realizzare quest’ultima puntata natalizia ci siamo ispirati ad unadisulle. Abbiamo preso spunto anche dalla tradizione napoletana del presepe e dei suoi personaggi. Mancavano 2 giorni a. C’era così tanta folla in città che non era rimasta nemmeno una camera. Per questo ebbe la scusa di mandare via una coppia gli si era presentata all’albergo all’ultima ora nonostante lei fosse gravida ed entrambi apparissero poveri e bisognosi. Antonio Bacco era conosciuto per i suoi modi bruschi e per essere considerato un diavolo che non guardava in faccia a nessuno. Eppure Antonio aveva conosciuto un grande periodo di gioia. Ledella festa però avevano smesso di suonare quando un male terribile si era portato via suo ...