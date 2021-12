Lazio, piace il terzino Kurzawa del PSG: le ultime (Di giovedì 23 dicembre 2021) Calciomercato Lazio, occhi su Kurzawa del PSG: il ragazzo potrebbe tagliarsi l’ingaggio per di giocare La Lazio è alla ricerca di un terzino e avrebbe messo gli occhi su Kurzawa. L’esterno del PSG sarebbe stato escluso da Pochettino e dunque starebbe valutando di andarsene. Secondo Il Messaggero il terzino francese sarebbe anche disposto a tagliarsi l’ingaggio per arrivare alla Lazio. Attualmente prende in Francia circa 4 milioni. Nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa di più. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Calciomercato, occhi sudel PSG: il ragazzo potrebbe tagliarsi l’ingaggio per di giocare Laè alla ricerca di une avrebbe messo gli occhi su. L’esterno del PSG sarebbe stato escluso da Pochettino e dunque starebbe valutando di andarsene. Secondo Il Messaggero ilfrancese sarebbe anche disposto a tagliarsi l’ingaggio per arrivare alla. Attualmente prende in Francia circa 4 milioni. Nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa di più. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

