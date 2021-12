Lazio | infortunio Acerbi | da valutare le condizioni del difensore

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildellaè uscito malconcio dalla partita contro il Venezia. Le suesono ora daè uscito malconcio dal Penzo di Venezia. Nel secondo tempo della gara, ha lamentato un fastidio al flessore della coscia sinistra, ma le suesono ancora tutte da. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre, nel frattempo sarà sottoposto a tutti gli esami strumentali necessari per capire l’entità del problema: se dovesse riportare una lesione, sarebbe a rischio per le gare del nuovo anno contro Empoli ed Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Il difensore dellaAcerbi è uscito malconcio dalla partita contro il Venezia. Le sue condizioni sono ora da valutare Acerbi è uscito malconcio dal Penzo di Venezia. Nel secondo tempo della gara, ha lamentato un ...Lasi porta a 31 punti: l'Atalanta, quarta, è a +7. L' Inter non perde né il passo né la ... Gara poco spettacolare quella dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria , segnata dall'subito ...Non solo il decisivo gol contro il Venezia, ma anche un finale di gara in campo nonostante l’infortunio. All’82’ nell’ennesima rincorsa generosa il flessore sinistro cede. Il numero 33 si accascia, ma ...Angolo perfetto di Cataldi ed è di nuovo vantaggio per la Lazio al “Penzo”. Tutti corrono ad abbracciare il numero 32. Tutti tranne Acerbi, che fermo dinanzi a Romero ...