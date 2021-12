Lazio, Giordano: «Ieri passo avanti importante. L’assenza di Immobile pesa» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bruno Giordano ha analizzato il girone d’andata della Lazio. Le parole dell’ex attaccante della formazione biancoceleste Bruno Giordano ha analizzato il girone d’andata della Lazio: queste le dichiarazioni dell’ex attaccante dei biancocelesti ai microfoni di Radiosei: CLASSIFICA E SINGOLI – «Alla Lazio mancano 2 o 3 punti per stare, al pari della Juventus, in scia quarto posto. È un campionato interessante. L’Inter è stata la squadra meno danneggiata dal punto di vista degli infortuni, considerando l’organico di cui dispone Inzaghi. L’assenza di Immobile è sempre stata pesante, ma la fortuna è stata quella di affrontare Genoa e Venezia. Pedro? Lui è davvero un grande campione, quando ha palla gli avversari hanno il timore di fare brutte figure, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Brunoha analizzato il girone d’andata della. Le parole dell’ex attaccante della formazione biancoceleste Brunoha analizzato il girone d’andata della: queste le dichiarazioni dell’ex attaccante dei biancocelesti ai microfoni di Radiosei: CLASSIFICA E SINGOLI – «Allamancano 2 o 3 punti per stare, al pari della Juventus, in scia quarto posto. È un campionato interessante. L’Inter è stata la squadra meno danneggiata dal punto di vista degli infortuni, considerando l’organico di cui dispone Inzaghi.diè sempre statante, ma la fortuna è stata quella di affrontare Genoa e Venezia. Pedro? Lui è davvero un grande campione, quando ha palla gli avversari hanno il timore di fare brutte figure, ...

