Lavoro post Covid, la spinta sarà “green e white” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Il Paese è in condizioni migliori rispetto al dicembre 2020, le debolezze del nostro mercato del Lavoro, accentuate dalla pandemia risultano in parte superate. Tutti i dati, anche qui presentati, mostrano segnali di una ripresa economica consistente, anzi superiore alle aspettative e alle medie europee, resta tuttavia molta strada da fare per recuperare i posti di Lavoro perduti soprattutto da donne e giovani ma sono certo che i comparti della ‘green’ e ‘white’ economy spalancheranno le porte a nuove professionalità, incentivando l’occupazione e rivitalizzando l’economia”. Lo ha affermato il presidente del CNEL, Tiziano Treu, introducendo il XXIII Rapporto sul mercato del Lavoro e la contrattazione collettiva 2021 del CNEL, presentato nel corso di un’Assemblea straordinaria del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Il Paese è in condizioni migliori rispetto al dicembre 2020, le debolezze del nostro mercato del, accentuate dalla pandemia risultano in parte superate. Tutti i dati, anche qui presentati, mostrano segnali di una ripresa economica consistente, anzi superiore alle aspettative e alle medie europee, resta tuttavia molta strada da fare per recuperare ii diperduti soprattutto da donne e giovani ma sono certo che i comparti della ‘’ e ‘’ economy spalancheranno le porte a nuove professionalità, incentivando l’occupazione e rivitalizzando l’economia”. Lo ha affermato il presidente del CNEL, Tiziano Treu, introducendo il XXIII Rapporto sul mercato dele la contrattazione collettiva 2021 del CNEL, presentato nel corso di un’Assemblea straordinaria del ...

