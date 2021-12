Lavoro a portata di smartphone | Linkedin è la piazza dove guardano le aziende

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Le relazioni contano, relationships matter, è il motto di, la piattaforma che si definisce la rete professionale più grande al mondo. E i numeri lo confermano: 774 milioni di utenti in più di 200 paesi. All’inizio, quando nel 2002 era appena nato nel salotto del suo co-fondatore Reid Hoffman con l’intento di agevolare la ricerca diattraverso la connessione trae professionisti, era una sorta di rubrica online, in cui i primi utenti tenevano traccia delle attività dei loro colleghi. A quasi vent’anni dal suo lancio del 5 maggio 2003 è una delle principali piattaforme di Social Media e ha risposto a quell’aspirazione originaria: gli utenti cercano, e trovano, un, leelencano le loro posizioni aperte e ognuno può entrare in contatto, in ...