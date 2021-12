Laura Freddi o Elenoire Casalegno | chi sostituisce Sonia Bruganelli al GF Vip? Gli indizi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo la lite tra Alfonso Signorini e, era uscita pure una indiscrezione: la moglie di Bonolis via dal Grande Fratelloa partire da gennaio. A quanto pare, qualcosa di vero ci sarebbe (ma solo per una puntata).: chial GF? Che succede con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sostituisce Sonia Bruganelli al GF Vip Che succede con Sonia Bruganelli? - ha esordito l'autore del GF Vip nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi - Lei aveva già anticipato che ...