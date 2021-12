Latina-Palermo | Di Donato | “Ciliegina sulla torta | battuta squadra che vuole la B”

Advertising

infoitsport : Diretta/ Latina Palermo (risultato finale 1-0): nerazzurri ok con la rete di Carletti - infoitsport : Latina – Palermo 1 - 0 LE PAGELLE / Lancini e 'Pela', che disastro - infoitsport : Latina-Palermo 1-0: al 'Francioni' orrore e illusioni, altro che promozione - infoitsport : Il Palermo sprofonda nel Mar Rosso: successo Latina - infoitsport : Latina, Il Latina chiude il 2021 con il botto. Un gol di Carletti gela il Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Latina Palermo

Allo Stadio Domenico Francioni ilsupera ilper 1 a 0, come potremo ammirare nei video highlights di. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Filippi a tentare di affacciarsi pericolosamente in avanti subito in apertura al 5 quando la conclusione di Brunori, pressato da un ......Twitter Telegram WhatsApp Email Tags Catania Calcio Monopoli Calcio Stadio Angelo Massimino Gallerie correlate Galleria Messina - Catania 2 - 2 Galleria Catania -2 - 0 Galleria...Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Latina dopo la vittoria conquistata contro il Palermo di Giacomo Filippi ...FRANCESCO LOIACONO - Nella diciannovesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-0 al “Massimino” col Catania e si conferma al secondo posto con 37 punti, a -7 dal Bari che supera 2-0 al ...