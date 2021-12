Larissa Iapichino | “Ho visto Tokyo in tv Ora voglio ricominciare”

(Di giovedì 23 dicembre 2021), figlia di Fiona May ha parlato dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontano dai Giochi diPh. Credit: Grana /Fidalha dovuto rinunciare al sogno a cinque cerchi. La figlia dell’ex azzurra Fiona May e di Giannisi è infranto a poche settimane dai Giochi dicausa infortuni. La saltatrice in luglio ha parlato della nuova stagione ad Atletica Tv. “Hole Olimpiadi diin tv: in particolare gli ori di Tamberi, di Jacobs e della staffetta mi hanno fatto perdere almeno dieci anni di vita ognuno. Nel 2022 vedrete un’atleta con tanta voglia di fare, di divertirsi e di migliorarsi: debutto il 22 gennaio ad Ancona“. Leggi anche:2020, tegola per l’Italia: ...

è pronta per tornare dopo l'infortunio che le ha fatto saltare i Giochi di Tokyo. Lo farà ad Ancona ai campionati italiani juniores e promesse: "Ho visto le Olimpiadi di Tokyo in tv, ...è carica in vista del nuovo anno che la attende. La delusione di non aver preso parte agli scorsi Giochi, causa infortunio alla caviglia rimediato a fine giugno agli Assoluti di ...Il sogno a cinque cerchi di Larissa Iapichino, figlia dell'ex azzurra Fiona May e di Gianni Iapchini si è infranto a poche settimane ...La campionessa azzurra del salto in lungo: Nel 2022 vedrete un’atleta con tanta voglia di fare, di divertirsi e di migliorarsi.