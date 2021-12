L’aridaje biblico della Lega a Natale | Giuseppe è il padre di Gesù

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Se non fosse il figlio di Dio cadrebbero tutti i crismi che sono le fondamenta profondereligione cristiana. Ma in quel di via Bellerio questa cosa non entra in testa e continuano – per polemizzare contro l’Unione Europea cavalcando una bufala raccontata per diverse settimane – a riscrivere pagineBibbia e del Vangelo per puro populismo. Perché, nonostante tutti – anche i più ferventi fedeli – siano a conoscenzastoria raccontata all’interno dei testi Sacri, la(citando il suo segretario) continua a dire cheCristo è figlio di San. Insomma, un uomo che genera un uomo. Una dinamica che farebbe decadere tutto quel principio di sacralità alla basereligione. MARIA, la MADRE., il ...