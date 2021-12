L’appello degli economisti per vaccinare nei paesi poveri: «Bastano 50 miliardi di dollari» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ieri ha comunicato che «quest’anno, nel mondo, oltre 3,5 milioni di persone hanno perso la vita a causa del Covid». Molti di questi decessi sono stati dovuti «alla condivisione iniqua dei vaccini» tra paesi ricchi e paesi poveri del mondo, «costando la vita a molte persone». E oggi, dalle colonne di la Repubblica, gli economisti Tito Boeri, Roberto Perotti e Antonio Spilimbergo lanciano un appello per accelerare la vaccinazione nei paesi più poveri perché anche se «se le grandi aree del mondo rimangono poco o per nulla vaccinate, e i paesi industrializzati possono fare sforzi enormi per contenere il contagio a casa loro, prima o poi in qualche Paese distante migliaia di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ieri ha comunicato che «quest’anno, nel mondo, oltre 3,5 milioni di persone hanno perso la vita a causa del Covid». Molti di questi decessi sono stati dovuti «alla condivisione iniqua dei vaccini» traricchi edel mondo, «costando la vita a molte persone». E oggi, dalle colonne di la Repubblica, gliTito Boeri, Roberto Perotti e Antonio Spilimbergo lanciano un appello per accelerare la vaccinazione neipiùperché anche se «se le grandi aree del mondo rimangono poco o per nulla vaccinate, e iindustrializzati possono fare sforzi enormi per contenere il contagio a casa loro, prima o poi in qualche Paese distante migliaia di ...

Advertising

zazoomblog : L’appello degli economisti per vaccinare nei paesi poveri: «Bastano 50 miliardi di dollari» - #L’appello #degli… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Meridbulloni, l'appello degli ex lavoratori al sindaco: «Vogliamo la clausola soci… - vivere_sardegna : Quartu, l’esercito degli evasori di Tari e Imu: all’appello mancano 8 milioni di euro - giorgiofasoli60 : «I ragazzi devono frequentare la #scuola. È l’appello del #Vaticano perche venga scongiurata la chiusura degli isti… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Meridbulloni, l’appello degli ex lavoratori al sindaco: «Vogliamo la clausola soci… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello degli L’appello degli economisti per vaccinare nei paesi poveri: «Bastano 50 miliardi di dollari» Open