L'Aifa ha preso le distanze dal governo italiano sui vaccini? No! Cosa dice la cosiddetta "nota 0147737" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Circolano alcuni screenshot di un documento con il quale gli utenti sostengono che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) abbia preso le distanze dal governo italiano sui vaccini anti Covid-19, definendoli sostanze sperimentali e che non ci sarebbero conferme per la loro efficacia e sicurezza. Il documento, in realtà, è opera di una persona che non ha nulla a che fare con l'Agenzia italiana, ma con una sigla sindacale degli agenti della Polizia di Stato. Per chi ha fretta Un documento privo di carta intestata, e senza firma, viene attribuito erroneamente all'Aifa. Il documento è presente in una pubblicazione di una sigla sindacale della Polizia. L'autore del documento è l'avv. Renate Holzeisen. L'Aifa non afferma che i vaccini anti Covid-19 ...

