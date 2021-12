L’Aifa dà l’ok al vaccino Novavax: disponibile a gennaio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche L’Aifa ha dato il via libera al nuovo vaccino anti Covid di Novavax. l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco arriva a due giorni dall’approvazione da parte dell’Ema, l’Agenzia europea. La Commissione Tecnico Scientifica ha reso disponibile il vaccino Nuvaxovid per i soggetti dai 18 anni in su, con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. I dati disponibili, spiegano dalL’Aifa, hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica, anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Sarà disponibile da gennaio. Nel pomeriggio di mercoledì Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia, aveva parlato di “una ulteriore arma potente, prodotta con una diversa ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ancheha dato il via libera al nuovoanti Covid didell’Agenzia italiana del farmaco arriva a due giorni dall’approvazione da parte dell’Ema, l’Agenzia europea. La Commissione Tecnico Scientifica ha resoilNuvaxovid per i soggetti dai 18 anni in su, con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. I dati disponibili, spiegano dal, hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica, anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Saràda. Nel pomeriggio di mercoledì Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia, aveva parlato di “una ulteriore arma potente, prodotta con una diversa ...

