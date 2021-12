Lady Prima Free: il trionfo della bellezza over (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il nuovo concorso di bellezza Dopo il successo della Prima edizione di Miss Prima Free, concorso di bellezza dell’omonimia emittente TV dedicato alle ragazze tra i 14 e i 35 anni, c’è ora grande attesa per la Prima edizione di Lady Prima Free, rivolto stavolta alle donne dai 36 agli 80 anni. La kermesse si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il nuovo concorso diDopo il successoedizione di Miss, concorso didell’omonimia emittente TV dedicato alle ragazze tra i 14 e i 35 anni, c’è ora grande attesa per laedizione di, rivolto stavolta alle donne dai 36 agli 80 anni. La kermesse si L'articolo proviene da Novella 2000.

