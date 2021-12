La variante sta correndo veloce e va presa ogni precauzione possibile. Dallo smartworking che torna, all'obbligo vaccinale per nuove categorie in arrivo nuove regole (Di giovedì 23 dicembre 2021) Green pass completamente valido solo a chi avrà fatto anche la terza dose, tampone per tutti, vaccinati e non, per partecipare ai grandi eventi, mascherine Ffp2 obbligatorie al chiuso, vaccinazione obbligatoria per nuove categorie di lavoratori, a cominciare dalla pubblica amministrazione. Leggi anche › Super Green pass a partire da oggi: le istruzioni per l’uso Stretta contro la variante Omicron La variante sta correndo veloce e ha aperto una «nuova fase dell’epidemia» come ha detto il premier Draghi. Nelle ultime tre settimane i contagi sono quasi raddoppiati. Ieri i nuovi casi sono stati 36.293 e i morti 146, un picco che ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Green pass completamente valido solo a chi avrà fatto anche la terza dose, tampone per tutti, vaccinati e non, per partecipare ai grandi eventi, mascherine Ffp2 obbligatorie al chiuso, vaccinazione obbligatoria perdi lavoratori, a cominciare dalla pubblica amministrazione. Leggi anche › Super Green pass a partire da oggi: le istruzioni per l’uso Stretta contro laOmicron Lastae ha aperto una «nuova fase dell’epidemia» come ha detto il premier Draghi. Nelle ultime tre settimane i contagi sono quasi raddoppiati. Ieri i nuovi casi sono stati 36.293 e i morti 146, un picco che ...

